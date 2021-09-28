«Перестала принимать антидепрессанты»: Лазарева объяснила развод с Шацем

Актриса и телеведущая Татьяна Лазарева в новом выпуске своего YouTube-шоу Lazarevatut объяснила развод с комиком Михаилом Шацем.

По ее словам, она сейчас принимает антидепрессанты в незначительной дозе. «Раньше, как только я начинала пить эти лекарства, все было хорошо. Спустя два-три месяца лечения меня начинала бесить эта терапия. Перестала принимать антидепрессанты и через два месяца развелась с мужем», – говорит Лазарева.

Лазарева уточнила, что за 20 лет брака они с Шацем друг другу ни разу не изменили. «Если бы было такое, то я бы оставила и детей, и мужа», – говорит актриса.

Знаменитости развелись в 2019 году.

Ранее в эфире шоу «Звезды сошлись» ведущая Лера Кудрявцева высказалась о разводе певицы Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова. Гагарина и Исхаков официально развелись в феврале 2021 года, а расстались еще в 2020 году. Теперь Исхаков подал на Гагарину в суд, и в СМИ попали документы, из которых можно заключить, что певица препятствует общению фотографа с их четырехлетней дочкой Мией.