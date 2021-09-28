Оригинальные Guns N` Roses выпустят первый за 28 лет альбом

Американская хард-рок-группа Guns N` Roses объявила о грядущем выходе нового мини-альбома «Hard Skool». Его премьера состоится 25 февраля 2022 года. Это будет первый релиз «оригинального» состава коллектива более чем за 28 лет, передает NME.

Известно, что в четырехтрековый EP войдут трек «Hard Skool», который музыканты выпустили 24 сентября, а также августовский сингл «Absurd» и лайвы песен «Don't Cry» и «You're Crazy».

«Оригинальный» состав Guns N` Roses включил в себя вокалиста Эксла Роуза, гитариста Слэша и басиста Даффа Маккагана, воссоединившихся в 2016 году после 23-летнего перерыва. На данный момент последний альбом группы — «Chinese Democracy» — вышел в 2008 году, он был записан без участия Слэша и Маккагана.