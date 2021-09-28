«Я недоумевала»: Бритни Спирс прокомментировала выход документалки о себе

Певица Бритни Спирс прокомментировала выход документального фильма о ней, который выпустило издание The New York Times совместно со стриминговым сервисом Hulu.

Пост о фильме она опубликовала в Instagram. «С ума сойти. Я посмотрела новую документалку и хочу сказать, что пару раз недоумевала. Стараюсь дистанцироваться. Во-первых, это все дела прошедших дней. Во-вторых, диалоги очень изысканные! В-третьих, использовали мои самые красивые съемки, вау!» — написала она, похвалив редакцию за проделанную работу (не без использования ироничных эмоджи).

Отец певицы Джейми Спирс занимался делами Бритни и был ее официальным опекуном с 2008 года, он может оспорить ее заявления о дееспособности в ближайшем суде об опекунстве. В собственных судебных документах он утверждал, что Бритни страдала от ментальных проблем и зависимостей, которые прятала от фанатов, а он спас ее от катастрофы.

Ранее бывший сотрудник службы охраны американской певицы Бритни Спирс Алекс Власов рассказал о жизни певицы на протяжении 13 лет опекунства.