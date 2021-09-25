Судмедэксперты назвали причину смерти актера Майкла Уильямса

Причиной смерти американского актера Майкла Кеннета Уильямса, известного по сериалам «Подпольная империя» и «Прослушка», стала передозировка наркотиками. Об этом сообщат Fox News.

В офисе главного медицинского эксперта Нью-Йорка заявили, что актер умер от «острой интоксикации, вызванной комбинированным действием фентанила, п-фторфентанила, героина и кокаина». Смерть актера была официально была признана несчастным случаем.

Уильямс стал известен широкой аудитории благодаря роли промышлявшего грабежом наркодилера Омара Литтла в сериале «Прослушка», который шел с 2002 по 2008 года. Закрепить успех ему помогла роль могущественного афроамериканского гангстера в Атлантик-Сити Альберта «Мелока» Уайта в сериале «Подпольная империя».

Уильямс был четыре раза номинирован на премию «Эмми». Он также получил номинацию на эту премию, церемония вручения которой пройдет 19 сентября, за роль второго плана в сериале «Страна Лавкрафта».

Актер скончался 6 сентября в возрасте 54 лет. тело Уильямса нашел его племянник в столовой. На кухонном столе также было обнаружено вещество, похожее на героин.