Алису Вокс шокировало отклонение иска против Шнурова

Отклонение судебного иска против Сергея Шнурова за нарушение авторских прав шокировало экс-солистку группы «Ленинград» Алису Вокс, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru». Девушка назвала данную ситуацию исключительной и заявила, что будет подавать апелляцию.

«Вообще, формулировка отказа была довольно странной. Она никак не соотносится ни с законом об авторском праве, ни с той его частью, где говорится о праве исполнителя, то есть именно то, о чем был наш иск. Никаких документов, как я поняла, со стороны ответчика предоставлено не было, никаких экспертиз назначено не было. Судья на первом заседании принял решение, которое не соотносится с той частью закона, которой мы апеллировали. Соответственно, вся моя команда юристов немного в шоке. Мы однозначно будем подавать апелляцию, потому что мы категорически не согласны с этим и будем продолжать бороться за свои права. Честно говоря, из моей практики и из практики моих юристов такое происходит в первый раз. Это исключительная совершенно история. Так практически никогда не бывает», — рассказала она.

По словам Вокс, договариваться с самим Шнуровым о выплатах она не собирается.

«По-человечески поговорить можно с человеком, у которого есть хотя бы минимальный набор понятий о чести и достоинстве. То есть мужик должен поступать по-мужски и чтить уголовный кодекс. И Ксения Собчак говорила тоже об этом, и многие говорили. Просто я начала об этом говорить раньше всех, но мне никто не поверил. Потом жареный петух всех поклевал во все мягкие места, и вдруг для всех это стало сюрпризом. Для меня это не было сюрпризом. Просто сейчас все всё увидели своими глазами, человек свой портрет нарисовал яркими красками», — заключила певица.

Ранее Хамовнический суд Москвы отклонил иск экс-солистки «Ленинграда» Алисы Вокс к лидеру группы Сергею Шнурову по делу о нарушении авторских прав. Певица требовала 20 млн рублей за 40 песен, которые она записала в составе коллектива, в том числе хита «Экспонат». Однако Музыкант Сергей Шнуров отказался выплачивать экс-солистке «Ленинграда» Алисе Вокс компенсацию за нарушение авторских прав.