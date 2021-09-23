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«Кафкианский кошмар»: адвокат Спирс выставил ее отцу новые требования

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Global Look Press/AP

Адвокат певицы Бритни Спирс Мэтью Розенгарт выставил отцу звезды новые требования, передает TMZ со ссылкой на поданный в суд документ.

Артистка и юрист требуют, чтобы Джейми Спирс отказался от длящейся 13 лет опеки над звездой уже этой осенью без медицинского освидетельствования Бритни. «Нужно закончить кафкианский кошмар, который устроил ей отец, и восстановить ее честь и свободу», — пишет Розенгарт.

Розенгарт напомнил, что судья уже разрешил Спирс иметь собственного адвоката, а значит, легально она уже признана достаточно дееспособной, чтобы делать выбор самостоятельно.

Он указал на то, что на предстоящих слушаниях Джейми должен быть отстранен от опеки, поскольку уже заработал на Бритни миллионы долларов, а сам не имеет экономического образования, чтобы управлять финансами дочери. Кроме того, Розенгарт подтвердил, что специалисты по семейному праву уже работают над брачным договором Бритни, и для этого понадобится участие того человека, который будет заниматься финансами звезды.

Ранее вышел первый полноценный трейлер документального фильма Netflix о Бритни Спирс.

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