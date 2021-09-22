Дочь Шойгу выписалась из роддома

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения сообщила в своем Instagram, что выписалась из роддома. 17 сентября девушка впервые стала мамой — она родила дочь, которую назвали Миланой.

«Маленький человек едет домой! Спасибо большое всем за поздравления», — написала в посте Ксения.

Отец Миланы — популярный YouTube-блогер Алексей Столяров, на канал которого подписаны более 3 млн человек. О помолвке пары стало известно в конце мая 2021 года. По словам самого Столярова, они познакомились за два года до этого и сразу влюбились друг в друга.