«Мужчина не должен быть злым»: Гагарина отреагировала на иск экс-супруга

Певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram пост, который ее подписчики сочли реакцией на судебный иск от экс-супруга — фотографа Дмитрия Исхакова.

Она рассказала, что на недавней премии GQ ее спросили, каким не должен быть мужчина. «Так вот, я считаю , что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым. Я благодарю судьбу за моего сына, который показывает не по годам невероятную мудрость. Я верю, что принципы, которые у него уже сформировались, будут только крепнуть!» — написала она назвав 13-летнего сына Андрея своим примером доброго, умного, рассудительного мужчины.

Ранее стало известно, что Исхаков подал иск в Тверской районный суд Москвы. В иске идет речь об установлении порядка общения Исхакова с детьми Гагариной. Инсайдеры утверждают, что в суде Дмитрий намерен урегулировать вопросы не только относительно встреч с дочерью от Гагариной Мией, но и с сыном Гагариной от первого брака, которого Исхаков всегда воспитывал как родного, однако сейчас с ним не общается.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина провели в браке шесть лет, о расставании супруги сообщили в конце 2020 года.