Канье Уэст купил особняк за $57 млн недалеко от дома Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст потратил $57,3 млн на огромный прибрежный дом в Малибу, Калифорния в рамках внебиржевой сделки, пишет портал о недвижимости Dirt.

Новый дом Канье находится всего в 30 минутах езды от комплекса Hidden Hills, где живет его бывшая жена Ким Кардашьян вместе с их детьми.

По данным издания, дом площадью более 4 тыс. квадратных метров появился на рынке в прошлом году за $75 млн — Уэст получил «неплохую скидку». В новом доме музыканта три этажа — на них гостевые спальни, общие зоны, включая гостиную и кухню, наверху — «люкс» с видом на море. Внешне дом напоминает «военный бункер» с тоннами бетона и армированной стали.

«Наши источники в сфере недвижимости говорят, что дом не удалось продать быстро, потому что он привлекает «очень конкретного покупателя». Перевод — это не для всех», — пишет издание.

Уточняется, что Уэст купил дом у предыдущего владельца Ричарда Сакса, финансиста, который встречался с актрисой Эшли Олсен в 2017 году — именно она заказала ремонт дома. Минималистичное здание спроектировано японским архитектором-самоучкой Тадао Андо, который в 1995 году перечислил полученную им Пулитцеровскую премию в пользу пострадавших от землетрясения на острове Хонсю.

Ранее источник рассказал об измене Канье Уэста Ким Кардашьян.