Экс-супруг подал в суд на Полину Гагарину из-за детей

Фотограф Дмитрий Исхаков подал в суд на певицу Полину Гагарину, сообщает «СтарХит» со ссылкой на Тверской районный суд Москвы.

Иск был зарегистрирован 16 сентября, сейчас дело находится в процессе технического распределения между судьями. Как пояснили в суде, в иске идет речь об установлении порядка общения Исхакова с детьми Гагариной.

Как уточняет источник издания, в суде Дмитрий намерен урегулировать вопросы не только относительно встреч с дочерью от Гагариной Мией, но и с 13-летним сыном Гагариной от первого брака Андреем, которого Исхаков всегда воспитывал как родного, однако сейчас с ним не общается.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина провели в браке шесть лет, об их расставании стало известно в конце 2020 года.

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