Вассерман продолжит выступать в «Своей игре» после победы на выборах

Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман сообщил «Газете.Ru», что не перестанет участвовать в шоу «Своя игра» после победы на выборах депутатов Госдумы.

«Если будут приглашать, продолжу выступать в «Своей игре». Но я не уверен, что пригласят: у меня, к сожалению, в последние годы заметно ухудшилась скорость реакции. Поэтому и мои результаты в телевизионной версии «Своей игры», где важна реакция, заметно ухудшились», — сказал он.

68-летний Вассерман участвовал в выборах в Госдуму как самовыдвиженец от Преображенского одномандатного округа. Согласно данным ЦИК, после обработки 100% голосов он одержал победу , набрав 33,66% голосов.