МакSим удивила фанатов своей худобой в новой фотосессии

Певица МакSим (Марина Максимова) опубликовала в Instagram серию фотографий с прогулки. На снимках она позирует в куртке и обтягивающих джинсах на фоне деревьев. Поклонники артистки заметили, что она еще не набрала вес после выписки из больницы.

«Как же ты исхудала», «Кушать, кушать и набираться сил!», «Сразу вспомнился клип «Трудный возраст», такая же милая хрупкая девочка», «Надо отъедаться срочно», — написали пользователи.

МакSим сообщила о госпитализации с пневмонией и отрицательным тестом на коронавирус 15 июня 2021 года. Через несколько дней медики диагностировали у нее сильное поражение легких. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Состояние Максимовой долгое время оставалось тяжелым, хотя иногда ее выводили из медикаментозного сна. Новости об улучшении состояния артистки появились 31 июля. 3 августа стало известно, что Максимова начала дышать самостоятельно, а через неделю ее перевели из реанимации в обычную палату. С 13 августа МакSим продолжает лечение дома под надзором специалистов.

В интервью Ксении Собчак певица подробно рассказала о лечении, экстремальной потере веса, ощущении реальности во время комы и сомнительном отношении к вакцинации от коронавируса.