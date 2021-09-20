Звезда «Голоса» Валерия Астапова родила первенца

Участница второго сезона шоу «Голос» и сериала «Девушки с Макаровым», солистка группы «Против правил» Валерия Астапова впервые стала матерью.

Об этом артистка рассказала в Instagram. «Ни одно слово на земле не опишет того, что мы сейчас чувствуем! Сыночек! Спасибо, что ты выбрал нас!» — написала она.

Малыша назвали Александром. На родах присутствовал супруг Валерии Кирилл. Он прослезился, впервые увидев маленького сына.

Валерия и Кирилл познакомились в студенческие годы, оба учились в ИСИ. Влюбленные поженились 18 августа 2018 года. О беременности певица сообщила в апреле, отказываться от съемок и концертов она не стала.

Ранее вдова шансонье Михаила Круга, в июне впервые ставшая бабушкой, показала первое фото девочки в Instagram и рассекретила ее имя. Девочку родила 26-летняя дочь женщины Марина, рожденная еще до брака Ирины с Михаилом Кругом.