Крис Рок заразился коронавирусом после вакцины Johnson & Johnson

Американский актер, комик и режиссер Крис Рок заявил, что заразился коронавирусом после прививки американским препаратом Johnson & Johnson. При этом в коротком сообщении в Twitter он призвал подписчиков пройти вакцинацию.

«Привет, ребята. Я только что узнал, что у меня COVID. Поверьте, вы не хотели бы этого. Сделайте прививку», — написал Рок.

В мае 2021 года комик был гостем «Вечернего шоу» на телеканале NBC. Он рассказал ведущему Джимми Фэллону, что привился однокомпонентной вакциной Johnson & Johnson.

«Я даже прошел без очереди, чтобы ее получить. Я использовал свой звездный статус, мне было все равно. Отойдите, старые люди. <…> Я был похож на Билли Зейна из «Титаника», — сказал Рок на передаче.

Ранее Ксения Собчак заявила, что ради поездки в Париж была вынуждена привиться американским препаратом от коронавируса, хотя ранее уже вакцинировалась «Спутником».