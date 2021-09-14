«Я заморозила яйцеклетки»: Семенович планирует впервые стать матерью

Певица Анна Семенович рассказала в Instagram о планах стать матерью. «Я заморозила яйцеклетки!» — написала она.

По словам Семенович, она сталкивается с социальным давлением — артистка объяснила, что общество критикует женщин, которые по достижении определенного возраста не родили ребенка. «Бытует мнение, что если тебе 40, ты не замужем и у тебя нет детей, то «с тобой что-то не так» в глазах общественности», — поделилась она.

Семенович попросила подписчиц самостоятельно делать выбор, когда становиться мамой и с кем рожать ребенка. «Не так давно я прошла процедуру замораживания яйцеклеток, и сегодня — это моя главная подстраховка и уверенность в будущем счастливом материнстве», — написала она.

Ранее Анна Семенович заявила, что попала в фигурное катание из-за болезни. Она также уточнила, что не против, чтобы ее будущий ребенок занимался спортом на любительском уровне.