Канье Уэст планирует устроить рэп-баттл с Дрейком

Американский рэпер Канье Уэст готов встретиться со своим канадским коллегой Дрейком на рэп-баттл-площадке Verzuz. Об этом рассказал ее основатель Swizz Beatz в интервью YouTube-шоу Энджи Мартинес.

«Канье был готов прийти на Verzuz и сразиться там с Дрейком. Я оставляю финальное решение о баттле на них», — сказал Swizz Beatz, не уточнив, что по поводу возможного участия в Verzuz думает сам Дрейк.

Информация о потенциальном баттле между звездными рэперами появилась на фоне их очередного конфликта, разгоревшегося из-за решения Дрейка выпустить альбом «Certified Lover Boy» в одну дату с пластинкой Уэста «Donda». Также канадец уколол Канье в одном из своих недавних треков. В ответ на это Уэст опубликовал в соцсетях сообщение с матерными оскорблениями Дрейка, а также слил его домашний адрес.