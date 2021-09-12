Актриса Макеева рассказала о самочувствии после госпитализации

Актриса Анастасия Макеева рассказала в Instagram о своем самочувствии после госпитализации.

Артистка призналась, что ее нервная система не выдержала постоянного преследования прессы, на фоне нервного срыва начались панические атаки и случился острый приступ панкреатита.

По ее словам, обострение купировали, прописали «мешок таблеток и уколов». Врач посоветовал ей полежать в больнице, однако Макеева отказалась, так как «жизнь никто не отменял» и нужно возвращаться на сцену в театр.

О госпитализации актрисы сообщил ее супруг Роман Мальков 5 сентября. Он рассказал, что состоянии супруги ухудшилось из-за стресса, вызванного скандалом, который «раздули» журналисты вокруг Макеевой и его бывшей супруги Светланы Мальковой.

Экс-супруга Романа Малькова ранее приняла участие в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». Она пожаловалась, что экс-супруг не платит алименты на содержание их троих детей, которые живут с ней в Словении. Старший сын Светланы и Романа живет с новой семьей отца.