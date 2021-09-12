Лидер Sex Pistols устал судиться с другими участниками группы

Лидер группы Sex Pistols Джон Лайдон говорит, что его «разорила» судебная тяжба с бывшими участниками группы из-за использования совместных хитов в сериале, сообщает Daily Mail.

Певец, известный назвал Пола Кука, Стива Джонса и Глена Мэтлока «злом» за то, что они решили получить лицензию на использование музыки для проекта.

«Серьезно, я разорен <…> У меня нет ни сбережений, ни ссуд, ни пенсий. У меня ничего нет», — подчеркнул музыкант.

Сериал о панк-группе снимает британский режиссер Дэнни Бойл. Фильм получил название Pistol, в нем будет шесть эпизодов. В основу сценария легли мемуары гитариста Sex Pistols Стива Джонса.

Джонса сыграет 24-летний актер Тоби Уоллес, лидера группы Джона Лайдона — 20-летний Энсон Бун («1917»), басиста Сида Вишеса — 17-летний Луи Партридж («Энола Холмс»).

Группа Sex Pistols существовала с 1975 по 1978 год. Позже музыканты группы несколько раз воссоединялись и давали концерты по всему миру, включая Россию.