Рэпера Machine Gun Kelly обвинили в нападении на «пожилого» парковщика

Парковщик Джон Мартин Тилли подал в суд Лос-Анджелеса иск против рэпера Machine Gun Kelly, сообщает TMZ.

По словам Тилли, 23 августа он пострадал от действий музыканта, снимавшего на парковке свой дебютный фильм Good Mourning With A U. В судебном документе Тилли уточняет, что приехал на работу утром, чтобы пропустить на парковку работников отделения банка, и припарковался возле команды рэпера. Мужчину попросили подвинуть автомобиль, и тогда он выяснил, что разрешения на съемку у Machine Gun Kelly.

Тилли попросил съемочную группу покинуть парковку, после чего, утверждает он, его окружили и начали толкать, в физическое взаимодействие с ним вступил и рэпер. Себя Тилли описывает как «чувствительного, вежливого и тихого», а Machine Gun Kelly 49-летний мужчина обвиняет, в частности, в «нападении на пожилого человека».

Близкий к Machine Gun Kelly источник утверждает, что физического конфликта между сторонами не было.

Ранее сообщалось, что мужу Ники Минаж грозит 10 лет тюрьмы.