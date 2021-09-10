Кристофер Нолан снимет байопик про «отца ядерной бомбы»

Кристофер Нолан посвятит новый фильм «отцу ядерной бомбы» — американскому физику-теоретику Роберту Оппенгеймеру, руководителю Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Об этом рассказывает Deadline со ссылкой на собственный источник.

Какой именно отрезок жизни Оппенгеймера ляжет в основу сценария, неизвестно. Возможно, одну из ролей в картине сыграет Киллиан Мерфи, снимавшийся у Нолана в двух фильмах серии «Темный Рыцарь», картинах «Начало» и «Дюнкерк».

Режиссер не будет снимать байопик на студии Warner Bros. и ищет новую студию из-за решения WarnerMedia выпускать фильмы на стриминговых сервисах одновременно с кинотеатральной премьерой. Нолан критиковал это решение еще в январе 2021 года.

Последний фильм Кристофера Нолана «Довод» вышел в августе 2020 года.

Ранее была найдена первая короткометражка Кристофера Нолана.