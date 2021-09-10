Гинеколог рассказала, как «позорилась на камеру» на съемках в «Беременна в 16»

Новый сезон проекта «Беременна в 16» стартовал на российском телевидении 8 сентября, одна из медиков рассказала об участии в съемках. Об этом пишет издание Е1.

Героиня новой серии — Василиса, она узнала о беременности в 15 лет. Девушка родом из поселка Сосьва Свердловской области, гинекологическое обследование для съемок она проходила в Екатеринбурге. Врач, которая принимала девушку, рассказала, что все «было по сценарию», и некоторые вещи не соответствовали действительности.

«Меня даже заранее не предупредили, я увидела за два дня в расписании, что назначена съемка, это было в мае. Приехала съемочная команда, всем командовал режиссер, в кабинете все передвинули. Пришла Василиса, все было по конкретному сценарию, ей говорят: пройди по коридору, зайди в дверь, ляг», — заявила гинеколог.

По ее словам, в шоу была и «неправда» — девушка заранее знала пол ребенка, но по сценарию после УЗИ ей нужно было изобразить удивление. Также врача попросили сказать, что с ребенком все в порядке, хотя плод отставал в росте.

Врач призналась, что прежде не видела ни одной серии передачи. Ей сказали, что тоже необходимо действовать по сценарию, и это ее не слишком удивило — но расстроило то, что при монтаже перепутали название больницы.

«Я там позорилась на камеру, а в итоге даже название нашей больницы не показали. Я в подобных шоу больше не хотела бы, конечно, сниматься. Все это выглядит глупо», — заявила врач.

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