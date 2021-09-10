Умер актер «Полицейской академии» Арт Метрано

В возрасте 84 лет умер стендап комик и актер, известный по одной из ролей в серии фильмов «Полицейская академия», Арт Метрано. Об этом сообщает TMZ.

По словам Гарри, сына актера, его отец скончался в своем доме в городе Авентура, штат Флорида.

Утверждается, что Арт умер по естественным причинам.

«Он был и всегда будет самым крутым человеком, которого я знаю. Я никогда не встречал человека, который преодолел бы больше невзгод, чем он», — рассказал Гарри.

В публикации отмечается, что на пике своей карьеры, в 1989 году, актер получил серьезную травму позвоночника, из-за которой его ноги оказались парализованными. Даже при этом, Метрано продолжил свою профессиональную деятельность и создал театральное шоу «Случайная комедия Метрано», в которой выступал в инвалидной коляске.

Актер продолжал сниматься вплоть до 2001 года. Последней кинокартиной в его фильмографии стала «Увлечение Стеллы», а также два сериала «Надежда Чикаго» и «Нас пятеро».

Российским зрителям Метрано известен по роли лейтенанта Маузера в двух частях фильма «Полицейская академия».