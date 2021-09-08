Звезда «Людей Икс: Апокалипсис» Оливия Манн ждет первенца

Актриса Оливия Манн ждет ребенка от комика Джона Малэйни. Об этом будущий отец рассказал на шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом». По словам Малэйни, осенью 2020 года после прохождения лечения от наркотической зависимости он расстался со своей супругой, а затем познакомился с Манн.

«Весной я поехал в Лос-Анджелес и встретился с замечательной женщиной по имени Оливия. У меня сложились действительно прекрасные отношения с этим невероятным человеком. А теперь мы ждем ребенка, — сообщил Малэйни. — Я так нервничал, когда собирался поделиться этой новостью».

Комик признался, что Манн и будущий ребенок помогают ему спастись «от самого себя на раннем этапе выздоровления». Впервые об отношениях пары стало известно в мае 2021-го. В прошлом году «Газета.Ru» опубликовала фотогалерею к 40-летию актрисы.