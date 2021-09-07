Лукьяненко рассказал о финальной книге саги о «Дозорах»

Российский писатель Сергей Лукьяненко рассказал в интервью «Известиям», что готовится завершить цикл произведений о «Дозорах».

Он сообщил, что седьмая, финальная, часть саги о маге Антоне Городецком будет называться «Вечный Дозор».

«Там я полностью знаю всю историю. Именно это, наверное, немного меня тормозит: писать книгу, которую уже написал мысленно в голове, сложно»», — признался автор.

Лукьяненко также пообещал, что закончит свой роман к концу этого года, а выйдет он ориентировочно в мае.

Ранее Лукьяненко заявил, что третья книга о Городецком, «Сумеречный дозор», может быть экранизирована.

Первый фильм «Ночной дозор» вышел в 2004 году, «Дневной» — в 2005, режиссером обеих лент был Тимур Бекмамбетов. Над производством «Сумеречного дозора» кинематографисты начали работать в 2007 году, однако в 2008 Бекмамбетов сообщил, что экранизация третьего «Дозора» уже не состоится. В 2020 году он намекнул на то, что шансы увидеть «Сумеречный дозор» в кино есть.