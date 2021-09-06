Адвокат Ефремова рассказал о здоровье актера после отека Квинке

Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин рассказал о его состоянии после отека Квинке, который артист пережил в августе из-за сезонной аллергии. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По словам юриста, в настоящее время артист чувствует себя хорошо, так как завершился аллергенный период.

«Все отцвело, все убрано, пыли нет, прошли дожди сильные. Он резко почувствовал себя лучше», — отметил адвокат.

По его словам, Ефремова беспокоят «старые» реакции.

Хархорин также назвал условия пребывания в тюрьме нормальными, он хорошо питается и получает медицинскую помощь. Адвокат даже отметил, что иногда Ефремов «рвется на работу, а его не пускают».

8 июля 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, при котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Спустя несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

Ранее экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у Ефремова есть наследственные проблемы со здоровьем. Он сказал, что это касается легких. Между тем его шансы на досрочное освобождение по состоянию здоровья у актера минимальны.