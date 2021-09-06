Хью Джекман сообщил о смерти своего папы в День отца

Австралийский актер Хью Джекман рассказал о смерти своего отца Криса Джекмана — родитель ушел из жизни 5 сентября, когда в Австралии отмечают День отца. Об этом он сообщил в Instagram.

«Рано утром в День отца мой папа мирно скончался. Несмотря на глубочайшую грусть, я полон благодарности и любви. Мой отец был невероятным человеком. Он посвятил жизнь своей семье, своей работе и своей вере. Я молюсь, чтобы он нашел спокойствие в мире с Богом», — написал Джекман.

В комментариях отметился его коллега по фильмам Marvel Райан Рейнольдс. Он назвал удачей встречу с Крисом Джекманом и добавил к сообщению эмодзи с сердцем.

Родители Джекмана разошлись, когда ему было семь лет — с тех пор его воспитывал отец. «Он — моя опора. От него я узнал о верности, надежности и как быть рядом изо дня в день, несмотря ни на что», — говорил актер в 2012 году в интервью «Би-би-си».

В конце августа 2021 года Хью Джекман в разговоре с «Газетой.Ru» вспомнил о дне из детства, в который хотел бы вернуться — семилетним ребенком он поехал с отцом на матч по крикету, но потерялся на стадионе и пропустил важную игру.