Девушка Хованского пожаловалась на кражу крупной суммы во время обыска

Девушка находящегося в СИЗО блогера Юрия Хованского Мария заявила о краже крупной суммы во время обыска по его делу, передает Telegram-канал Baza.

Оперативники обыскали петербургское жилье блогера в ночь на 9 июня. Полиция не пускала Марию домой вплоть до завершения обыска, который закончился глубокой ночью.

Теперь она утверждает, что после обыска из квартиры пропали 600 тыс. руб., лежавшие в коробке с ее личными накоплениями.

Заявление о краже было подано 26 июля через адвоката сразу в прокуратуру, полицию и службу собственной безопасности МВД. Мария утверждает, что после подачи заявления к Хованскому якобы пришли полицейские с угрозами — она считает, что ему намекнули на перевод в камеру с невыносимыми условиями и на возможность того, что ей могут подбросить запрещенные вещества.

Против Хованского возбуждено уголовное дело по статье 205.2. УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). По ней блогеру грозит от пяти до семи лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стала песня о теракте на Дубровке, исполненная Хованским на одном из давних стримов. В настоящий момент он находится под арестом и считает себя невиновным.

10 августа стало известно, что блогера включили в перечень террористов и экстремистов.

7 сентября в Куйбышевском суде Санкт-Петербурга пройдет заседание по продлению ему меры пресечения.