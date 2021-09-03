Брэд Питт снова судится с Анджелиной Джоли за детей

Актер Брэд Питт снова судится с Анджелиной Джоли, оспаривая отмену решения об опеке, сообщает People.

Судья Джон Одеркирк, который вел дело и разрешил Питту проводить больше времени с детьми, был отстранен по требованию актрисы, после чего было заблокировано его решение. Представители Питта считают, что отстранение было незаконным — по законам Калифорнии, свой протест актриса должна была высказать в начале процесса, а не когда Одеркирк вынес решение. Джоли же настаивала на том, что ранее Оденкирк работал с Питтом и потому не мог быть объективным. «После более чем четырех лет продолжительных тяжб, каждый день которых приносил боль детям и их отцу, важное и взвешенное решение об опеке будет отменено в результате ошибки, не связанной с предметом спора», – написал адвокат Питта в ходатайстве, потребовав восстановить Оденкирка в полномочиях и вернуть его первоначальное решение о равной опеке.

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в августе 2014 года. В сентябре 2016 актриса подала на развод. У Питта и Джоли шестеро кровных и приемных детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.