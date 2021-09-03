Свинка Пеппа «затроллила» Канье Уэста в Twitter из-за нового альбома

Свинка Пеппа «затроллила» репера Канье Уэста в Twitter — ее альбом больше понравился критикам. На это обратил внимание журнал Insider.

Накануне пластинка «Donda» Канье Уэста, вышедшая 29 августа, достигла первого места в дневном чарте лучших альбомов Apple Music — в 152 странах. Однако критики и слушатели отнеслись к альбому по-разному. Так, музыкальное онлайн-издание Pitchfork дало «Donda» всего шесть из десяти возможных баллов — авторы рецензии сочли, что «значительная часть альбома все еще звучит неполно» и представляет собой «свалку».

Новый альбом английской анимированной свинки «Peppa's Adventures: The Album» получил 6,5 баллов на Pitchfork. «Очаровательный и самоуверенный праздник семьи, дружбы и грязных луж», — написал автор обзора на альбом Пеппы.

Хотя Пеппа и известна во всем мире как любимица дошкольников, она решила поучаствовать во «взрослых» разговорах.

«Пеппе не нужно было устраивать вечеринки для прослушивания на стадионе Mercedes Benz, чтобы получить эти самые 0,5»,— говорилось в официальном аккаунте Пеппы в Twitter. Также были прикреплены фотографии двух обзоров. Твит был удален через несколько часов после публикации.

В конце июля Канье раздал пять тысяч билетов на презентацию нового альбома на стадионе Mercedes Benz в Атланте. Как потом оказалось, это была лишь одна из вечеринок, приуроченных к релизу.

Ранее стало известно, что в песне «Hurricane» из нового альбома Уэст признается в изменах жене Ким Кардашьян даже после появления детей.