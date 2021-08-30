Орландо Блум рассказал, что чуть не умер после падения с третьего этажа в 1998 году

Британский актер Орландо Блум рассказал, что в 1998 году упал с третьего этажа, едва избежав перелома позвоночника и паралича. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Блум опубликовал старое фото, на котором он запечатлен едущим на велосипеде в специальном корсете.

«Это я в бандаже где-то через три месяца после того, как упал с третьего этажа и сломал позвоночник, едва избежав смерти и паралича. С тех пор каждый день благодарю свое тело за то, что оно позволяет мне выходить за рамки моих возможностей и жить на грани (теперь безопаснее)», — написал он.

Ранее актер и его жена, американская певица Кэти Перри, сообщили о рождении дочери. В связи с рождением ребенка звездная пара также сделала заявление от имени послов доброй воли организации UNICEF, которыми оба они являются. Блум и Перри коснулись в тексте обращения проблемы распространения пандемии коронавируса, пояснив, что она относится и к беременным. В честь рождения дочери они открыли страницу, на которой все желающие могут сделать пожертвование, «чтобы отпраздновать рождение Дейзи Дав Блум».