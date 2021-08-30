Мизулина оценила предложение Собчак разрешить западные вакцины в России

Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина прокомментировала «Газете.Ru» заявление телеведущей Ксении Собчак, которая призвала разрешить западные вакцины на территории страны. По мнению Мизулиной, это будет возможно лишь в случае ответного шага зарубежных стран.

«Я не вижу существенных препятствий, чтобы разрешить в России иностранные вакцины. Если зарубежные препараты помогут гражданам нашей страны преодолеть сложившуюся ситуацию с пандемией, это пойдет только на пользу. Но стоит учесть один нюанс: если мы разрешим применение иностранных вакцин на своей территории, то это должен быть взаимный процесс, — сказала она. — Российские вакцины должны пройти сертификацию, аккредитацию и признание в других государствах. Чего мы пока не наблюдаем».

Ранее Собчак опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что ради поездки в Париж ей пришлось привиться не только «Спутником», но и американской вакциной.