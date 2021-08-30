Новый фильм о Человеке-пауке может стать самым длинным в серии

Новый фильм «Человек-паук: Нет пути домой» может стать самым длинным фильмом серии о супергерое, сообщает портал Screenrant.

Уточняется, что британская сеть кинотеатров Cineworld опубликовала данные о хронометраже картины, который составит 150 минут (2 часа 30 минут). Предыдущие части были короче: фильм «Возвращение домой» длился 2 часа 13 минут, а «Вдали от дома» — 2 часа 9 минут.

Боевик также претендует на третье место по хронометражу среди кинолент Marvel.

Новая часть «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли выходит в прокат 16 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Сети появился трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Только за первые сутки ролик побил рекорд по количеству просмотров. На кадрах трейлера видно, что в фильме присутствуют как отсылки, так и напрямую персонажи из трилогии «Человек-паук» с Тоби Макгуайром в главной роли.

До этого в Сеть уже был слит трейлер фильма, снятый на мобильный телефон с экрана другого смартфона.