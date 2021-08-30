Шнуров снялся в дебютном клипе своей группы «Зоя»

Музыкант Сергей Шнуров опубликовал на YouTube первый клип своего проекта «Зоя» на песню «Мне бы хлеба». Он исполнил в ролике одну из главных ролей — хлеботерапевта Сергея Караваева, который рекламирует свою книгу «Хочу и ем. Как восстановить сниженное хлебидо» (отсылка к книге «Хочу и буду» известного психолога Михаила Лабковского). По сюжету издание попадает в руки героини солистки «Зои» — экс-участницы шоу «Голос» Ксении Руденко.

По сюжету девушка просыпается ночью и хочет перекусить, но ничего не находит в холодильнике и отправляется в супермаркет. Она поет о своей страсти к мучным изделиям и пытается «отработать» съеденное с помощью фитнеса. Чтобы побороть зависимость от мучного, героиня обращается за помощью к хлеботерапевту. Тот заявляет, что «подсознательное желание пряника не вышибить никаким кнутом — можно заработать только навязчивый мучной невроз». В конце ролика на экране мелькают рецензии прессы на книгу «Хочу и ем»: «Хлеб всему любовь», «Зернодробительное чтиво», «Написано с изюминкой», «Читается взахлеб».

В комментариях к клипу мнения зрителей разделились: одни нашли ролик ироничным и разобрали песню на цитаты, а другие сочли, что Шнуров «исписался» и чересчур злоупотребил рекламой.

«Из уважения к Шнуру минусовать не буду. Возможно, все хиты уже сделаны и спеты. Хотелось бы ошибаться, но все проходное»; «Ура, у Сергея новый проект, солистка отличная, клип огонь, песня прекрасная!»; «Еще один клип-реклама, но не Алишер»; «Ну, такая явная реклама торговой сети — так себе», — делятся впечатлениями поклонники творчества Шнурова.

Впервые группа «Зоя» выступила 2 июня.