СМИ: талибы* убили известного афганского певца Фавада Андараби

Афганский фолк-певец Фавад Андараби был застрелен боевиками движения «Талибан (организация запрещена в России)» в провинции Баглан, сообщил телеканал Times Now со ссылкой на родственников погибшего.

Инцидент произошел в селе Кишнабад. Сообщается, что боевики силой вытащили музыканта из дома и расстреляли.

Андараби в песнях поддерживал противников талибов. Многие лидеры талибов считают музыку Андараби «противной исламу».

Это произошло через несколько дней после того, как лидеры «Талибана» ввели в действие новые правила в стране, включая запрет на музыку и требование о присутствии мужчины-сопровождающего для женщин, путешествующих в одиночку.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

Ранее сообщалось, что на западе Афганистана талибы убили одного и тяжело ранили еще одного близкого родственника журналиста Deutsche Welle (DW).