Макеева обратилась к своим поклонникам с мольбой о помощи

Звезда российских мюзиклов Анастасия Макеева обратилась в Instagram к своим поклонникам с мольбой о помощи.

По словам знаменитости, ее «насильственно втягивают в конфликт». Макеева пожаловалась на ухудшение здоровья на фоне постоянных ссор между ее новым мужем и его бывшей женой.

«Все, кто хочет помочь мне справиться с ухудшением здоровья из-за насильственного втягивания меня в конфликт, прошу сделать репост с призывом оставить меня в покое. Я нуждаюсь в вашей помощи», — обратилась актриса к своим подписчикам, добавив, что она не хочет принимать какого-либо участия в семейных разборках Мальковых.

Четвертый муж Макеевой — Роман Мальков — находится в конфликте с бывшей женой Светланой. У бывших супругов остались четверо детей. Старший сын Андрей проживает с отцом и его новой возлюбленной, а остальные дети остались с матерью в Словении.

Ранее Макеева призналась, что погасить ипотечный долг в $70 тыс. ей помогли родители-пенсионеры.