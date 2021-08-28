Пелагея поделилась эмоциями от возвращения на «Голос»

Российская певица, 35-летняя Пелагея прокомментировала возвращение в качестве наставницы в юбилейном сезоне шоу «Голос» на Первом канале.

«Сначала я говорю, что сюда больше ни ногой. А после окончания съемок начинается: мм, хочу туда! Эта сцена для меня заколдованная. Мне приятно оказаться в этом кресле. Почувствовать тепло, которое разливается по сердцу», — рассказала певица порталу Teleprogramma.pro.

Издание отмечает, что Пелагея и еще один из наставников «просто истосковались по вниманию», а студию «Голоса» кардинально обновили.

Пелагея — «ветеран«шоу, здесь она провела более пяти сезонов, включая «Голос», «Голос. Дети» и «Голос. 60+».

«Голос» выходит в эфир Первого канала с 2012 года. Новый, десятый, сезон шоу начнется этой осенью. Ранее стали известны наставники юбилейного сезона «Голоса».