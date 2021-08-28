Лера Кудрявцева ответила на критику Сарика Андреасяна

Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на слова режиссера Сарика Андреасяна, который ранее в своем Instagram-аккаунте жестко раскритиковал ее речь на музыкальном конкурсе «Новая волна». Его возмутило то, что в подводке к одному из номеров ведущая в негативном ключе упомянула его работы.

В беседе с изданием «СтарХит» она призналась, что ожидала такую реакцию режиссера.

По ее словам, это была «просто сценарная шутка».

«Я, кстати, спрашивала про нее, мол, не обидная ли? Но сценаристы сказали: «Нет». А я, да простит меня Сарик, просто не знакома с его работами. Поэтому ничего личного», — сказала Кудрявцева.

Ведущая также обратила внимание на грубый пост, указав, что шокирована тем, какие выражения использует режиссер.

«Все, что он пишет обо мне: и тварь, и не женщина, и пустота в голове... Это такой зашквар! Ужас, что с людьми происходит! Ну и что, он мужик после этого?!» — возмутилась Кудрявцева.

Ранее Кудрявцева, представляя очередной номер на конкурсе «Новая волна», произнесла подводку со следующими словами: «...их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало».

Андреасян — российско-армянский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер КВН. Среди его работ — «Гудбай, Америка», «Чикатило», «Нагиев на каникулах», «Проклятый чиновник».