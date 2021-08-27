Максим Галкин рассказал об устроенной пьяным Басковым выходке

Юморист и телеведущий Максим Галкин вспомнил пьяную выходку певца Николая Баскова. Об этом сообщает «Собеседник».

Галкин в беседе с изданием рассказал, что она произошла на дне рождения жены певца Александра Буйнова Алены. Басков появился на вечернике примерно к полуночи. При этом артист уже находился в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил юморист.

«Он был очень веселый — тогда он еще не соблюдал никаких диет и позволял себе выпить. Коля почувствовал, что надо как-то влиться в компанию. И стал петь. Ну как петь – подсоединил телефон к розетке, скачал свои фонограммы из интернета и открывал под них рот», — рассказал Галкин.

По его словам, все присутствующие на празднике были рады перформансу Баскова. Однако артист на этом не остановился и решил «немножко увеселить» вечеринку, добавив «спецэффект».

«Коля вытащил здоровый огнетушитель. В тот момент мы поняли, что сейчас будет катастрофа. Первой поняла Пугачева. Она мне говорит: «Я пойду покурю!», — продолжил Галкин.

Он также вспомнил, что гостей мероприятия только потом стало известно, что Басков первый раз использовал огнетушитель, и не знал, как работает баллон.

«А тот огнетушитель был химический. Коля как дал залп! Погибло все на этом празднике: еда, настроение, наряды. Лайма [Вайкуле] вышла с прической — у нее никогда так волосы не стояли!» — сказал Галкин.

Он заключил, что Басков разбрызгивал порошок на участников праздника, и при этом кричал: «Спасайтесь, это опасно!»

Ранее Николая Баскова заподозрили в наличии тайной семьи.