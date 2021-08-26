Вышел дебютный трейлер фильма о принцессе Диане с Кристен Стюарт

В сети появился первый трейлер фильма «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» о судьбе принцессы Уэльской, роль которой исполнила Кристен Стюарт.

Сюжет биографической драмы обращается к тому периоду жизни Дианы Спенсер, когда ее брак с принцем Чарльзом дает трещину, а положение в королевской семье становится ненадежным, что толкает принцессу на роковой шаг. Действие картины разворачивается в 1991 году во время рождественских праздников.

Пользователи сети высоко оценили трейлер байопика, а также попадание Стюарт в образ Дианы: «Выглядит невероятно»; «Какой у нее потрясающий акцент, не могу наслушаться»; «Я не вижу тут Кристен, это сама леди Ди. Просто невероятно»; «Меня покорил ее акцент, думаю, Кристен точно получит «Оскар»; «Держу кулачки за Кристен на «Оскаре».

Российская премьера драмы состоится 4 ноября 2021 года. Режиссером проекта выступил Пабло Ларраин, ранее снявший фильм «Джеки» — о первой леди США Жаклин Кеннеди, которую сыграла Натали Портман.