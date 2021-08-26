Вайкуле и Газманов дебютируют в шоу «Голос»

В четвертом сезоне шоу «Голос 60+» кресла наставников займут Валерий Леонтьев, Стас Намин, Лайма Вайкуле и Олег Газманов. Для каждого из артистов это будет дебют в проекте. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Первого канала.

Как и прежде, в «слепых прослушиваниях» «Голоса 60+» примут участие вокалисты старшего поколения. Самому возрастному из них на этот раз будет 96 лет. На сцену проекта выйдут музыкальные исполнители из разных уголков России, а также стран бывшего СССР и зарубежья. Премьера нового сезона «Голоса 60+» запланирована на 3 сентября.

Ранее стали известны наставники юбилейного сезона основного «Голоса».