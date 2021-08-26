ABBA выпустит пять новых песен после почти сорокалетнего перерыва

Легендарный шведский квартет ABBA презентует пять новых треков после 39-летнего. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, группа премьера новых песен состоится в следующую пятницу, 3 сентября. Помимо этого, запланировано проведение шоу Abba Voyage.

Выступление коллектива должно состояться в Лондоне, а частью представления будут «голограммы», изображающие молодые версии артистов, которых назвали ABBA-тарами. Шоу, по данным СМИ, состоится в специально построенном для этого театре.

Ранее сообщалось, что альбом шведской группы ABBA под названием «ABBA gold: greatest hits» продержался в хит-параде Великобритании тысячу недель.

Новости о воссоединении знаменитого коллектива появились еще в 2019 году, но позже все планы были разрушены глобальной пандемией коронавируса.