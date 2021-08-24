Комик Мирзализаде назвал виновных в его аресте

Стендап-комик Идрак Мирзализаде заявил, что в его административном аресте виновата государственная пропаганда. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Редакция».

«Я сразу приехал с вещами в суд, потому что все понимали, что эту историю раздувают не активисты, а госаппарат пропаганды», — отметил комик.

Он также подчеркнул, что после случившегося многие будут бояться высказываться напрямую. При этом, согласно комику, его шутку о русских, ставшую поводом для возбуждения дела, намеренно вырвали из контекста.

«Конечно, шутка выглядит грубоватой. Если вырезать из контекста определенные слова, все могут оказаться в такой ситуации. Теперь мне можно шутить только о бытовой технике», — добавил Мирзализаде.

В начале августа суд назначил Мирзализаде десять суток административного ареста по статье о возбуждении межнациональной вражды. На заседании суда комик извинился перед теми, кого могла задеть его шутка, однако своей вины не признал.