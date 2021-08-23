Репертуарную политику театра Ермоловой проверят на соответствие нацбезопасности

Общественный совет при Минкультуры проверит соответствие репертуарной политики театра имени М.Н. Ермоловой аспекту нацбезопасности страны. Кроме того, после получения жалоб артистов на увольнение, будет организована группа общественного контроля для проверки и оценки ситуации в театре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда совета Александра Швейделя.

«Хотелось бы разобраться в соответствии репертуарной политики театра, насколько она соответствует гармонично развивающейся личности и также насколько это соответствует аспекту национальной безопасности, который недавно был озвучен нашим президентом и министром обороны. Я уверен, что мы сможем в этом вопросе разобраться», — сообщил Швейдель на пресс-конференции.

В заявлении артистов «описаны достаточно подробно те неправомерные действия, которые администрация театра применяет к действующим актерам и к актерам, которые были уволены», уточнил он.

«Я уверен, что мы сможем в этом вопросе разобраться, восстановить справедливость, и будем надеется на то, что театр все-таки не будет находиться в деградирующем виде, будет восстанавливаться, спектакли будут ставиться объявленные и средства будут расходоваться по прямому назначению», — подчеркнул Швейдель.

23 августа стало известно, что руководство московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой намерено сократить 18 артистов. По словам директора театра Сергея Кузоятова, в некоторых случаях речь идет о ставках, которые в действительности были освобождены ранее, а теперь просто исключаются из штатного расписания.

До этого актеры театра написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить законность массового увольнения сотрудников, а также деятельность художественного руководителя Олега Меньшикова. Он, по мнению артистов, пытается избавиться от неугодных. Позднее руководство театра назвало «домыслами» содержание письма, однако Меньшиков после его публикации сложил с себя полномочия директора.