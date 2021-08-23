Актер Гаркалин впервые рассказал о своей экстренной госпитализации

Народный артист России актер Валерий Гаркалин сообщил о том, что прекрасно себя чувствует, его жизни и здоровью ничего не угрожает. О состоянии после экстренной госпитализации артист рассказал в интервью 5-tv.ru.

«Прекрасно я себя чувствую! Перестаньте меня проверять. Все в порядке, я счастлив, что живу на этой земле!»— пошутил Гаркалин.

21 августа стало известно, что Гаркалина госпитализировали в Москве. По данным СМИ, актер отдыхал в заведении, где упал и получил травму головы.

«Просто я ударился об дверь», — уточнил Гаркалин.

Валерий Гаркалин снялся в фильмах «Ширли-Мырли» и «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня» и других. Всего на его счету около 90 работ на экране. Актер преподает в ГИТИСе, где с 2002 года руководит мастерской Факультета эстрады.