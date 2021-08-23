Волонтер рассказал, что МакSим заново училась ходить после комы

Волонтер больницы №52 рассказал о работе с певицей MaкSим (настоящее имя Марина Абросимова, в девичестве Максимова).

После того, как артистка вышла из комы, в больничной палате ее стали навещать волонтеры.

«Мы договорились, что попробуем ходить — я должен был подстраховать, если она начнет терять равновесие. Марине была не в состоянии оценить, сможет ли она в принципе встать на ноги, удержат ли они ее. Поэтому попросила быть рядом. Когда человек месяцами лежит, мышцы отвыкают от нагрузки — у нее они просто сгорели», — рассказал один из добровольцев StarHit.

Сначала МакSим пробовала сидеть на кровати, потом начала вставать. Певица шла настороженно, так как недостаточно хорошо чувствовала свой организм и быстро теряла силы.

Артистку госпитализировали с пневмонией в июне. «11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39», — описывала свои симптомы Максим, лежа в больнице. После этого исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, в которой она пробыла до 7 августа. Через два дня девушку перевели из реанимации в обычную палату.

13 августа артистка выписалась из больницы. 16 августа ее представительница опровергла слухи о том, что звезда направится в реабилитационный центр.