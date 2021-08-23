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В сеть слили трейлер нового фильма о Человеке-пауке

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Disney

В социальных сетях распространился слитый трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой», третьей части супергеройской франшизы с Томом Холландом в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, в настоящий момент компании Sony Pictures и Disney, занимающиеся выпуском боевика, активно удаляют утекший контент в соцсетях, пытаясь помешать распространению ролика. Авторам постов с нелицензированным трейлером приходят уведомления о нарушении авторских прав.

Само видео было тайком снято на мобильный телефон с экрана другого смартфона. При этом показанная версия не является финальной, так как ролик еще находится на стадии пост-продакшна: в некоторых эпизодах видны незавершенные спецэффекты.

Комментируя слив в Instagram, исполнитель главной роли Том Холланд заверил фанатов, что они «еще не готовы» к премьере трейлера.

«Человек-паук: Нет пути домой» выйдет в российский прокат 16 декабря 2021 года. Подробности сюжета ленты авторы держат в тайне.

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