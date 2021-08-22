Дэниел Рэдклифф оценил возможность участия в продолжении «Гарри Поттера»

Актер Дэниел Рэдклифф оценил вероятность участия в съемках продолжения франшизы «Гарри Поттер». Об этом он рассказал в интервью с SiriusXM, отрывок которого опубликован на YouTube.

Рэдклифф заявил, что по поводу будущих фильмов о Гарри Поттере с ним никто никогда не связывался.

«Ох, нет, такого не случалось. Насколько я помню, это был гипотетический вопрос — кого бы я хотел сыграть в продолжении. Но, вы понимаете, всегда будут идти разговоры о том, будет ли продолжение. Особенно в СМИ. Но, нет, со мной никто никогда не связывался», — сказал Рэдклифф.

Ранее Рэдклифф в подкасте Конана О'Брайена признался, что хотел бы сыграть в боевике, похожем на фильмы франшизы «Форсаж».

В марте 2021 года глава WarnerMedia Джейсон Килар на конференции инвесторов намекнул на то, что киносага о волшебнике Гарри Поттере по книгам Джоан Роулинг может пополниться еще одним фильмом.