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Дибров прокомментировал огромный гонорар Меньшикова

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РИА «Новости»

Шоумен Дмитрий Дибров заявил, что художественного руководителя театра им. Ермоловой Олега Меньшикова, который якобы получает более 100 тыс. рублей за спектакль, критикуют завистники. Его слова приводит издание News.ru.

«Завистник кого угодно, только не себя любимого, хотел бы поставить под удар. Если он за справедливость, то пусть бы и выступал против всех воров на свете. Кто, заметьте, присваивает себе деньги, ничего не создавая вокруг себя, а только присасываясь к госзаказам?», — сказал Дибров.

Он отметил, что про тех, кто ворует на госзаказах не пишут, потому что можно «подхватить по балде».

По его словам, заработок в «актерском деле» нужно мерить по числу людей, которым артист скрасил повседневность. Шоумен добавил, что восхищается Меньшиковым в роли Чацкого — героя пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума».

Ранее уволенная актриса возглавляемого Меньшиковым театра рассказала о его «безумных» гонорарах.

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