Уволенная актриса рассказала о «безумных» гонорарах Меньшикова

Актриса театра имени Ермоловой Людмила Шмелева рассказала, почему ее коллеги требуют отставки художественного руководителя Олега Меньшикова. По ее мнению, лучшие роли в спектаклях получают только новые артисты, любимчик худрука, при этом актеров из старого состава «не сокращают, а увольняют».

«Если честно, очень долгое время у меня копился багаж несогласия с репертуарной политикой Олега Евгеньевича. И с тем, как он вообще относится к актерам, к театру. Я вижу, что происходит абсолютная деградация какой-либо эстетики, какого-либо уважения к своему делу: срывы гастролей, какие-то пирушки, развлечения, тусовки. К театру это не имеет никакого отношения», - приводит слова артистки сайт NEWS.ru.

Сокращение также коснулось и самой Шмелевой. По словам актрисы, увольнение стало для нее неожиданностью. Основной причиной была названа нехватка средств на содержание актеров, хотя гонорары самого Меньшикова впечатляют, подчеркнула артистка.

«Я не знаю конкретную сумму, но его безумные гонорары, указанные на сайте госзакупок, действительно видела. Это, конечно, его дело. Видимо, он, будучи руководителем, назначал себе зарплату как актеру», — заявила актриса.

Шмелева также добавила, что кроме финансовых проблем, актеры отмечают притеснения из-за несогласия с политикой нового руководства, которое считает, что надо обновлять репертуар. Как отметила актриса, сейчас в театре творится полный бардак.

«Мы будем биться до последнего, будем судиться. Наша задача — потребовать замены худрука, потому что этот человек не имеет права руководить театром. У нас на этот счет большие планы», - резюмировала Шмелева.

Ранее художественный руководитель Губернского театра Сергей Безруков поддержал своего коллегу Олега Меньшикова, сократившего два десятка артистов Театра имени Ермоловой.

В конце июля Меньшиков принял решение о сокращении более двадцати актеров театра, сославшись на тяжелую финансовую ситуацию в культурном учреждении, а также оптимизацию рабочих процессов.