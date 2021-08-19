Скончался актер из «Убить Билла», сыгравший Хаттори Ханзо

Японский актер Синъити Тиба (настоящее имя — Садахо Маэда, известен больше под псевдонимом Сонни Тиба/Чиба), который сыграл в культовом фильме «Убить Билла» роль мастера мечей Хаттори Ханзо, скончался в возрасте 82 лет, сообщает японское издание Oricon News.

Легенда боевых искусств Тиба скончался в больнице Кимицу префектуры Чиба в Японии в результате пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Актер находился в больнице с 8 августа.

Сони Тиба прошел обучение в Японской университете физической культуры. Будучи студентом, он начал заниматься карате под руководством известного мастера Масутацу Оямы, став со временем обладателем черного пояса. Около 1960 года он начал сниматься в фильмах компании Toei под именем Синъити Тиба. Всего актер принял участие в более чем 125 картинах.

Получил известность, снимаясь в фильмах о боевых искусствах сначала в родной Японии, а затем и на международной сцене. Российскому зрителю Тиба прежде всего известен за роль мастера мечей Хаттори Ханзо в фильме Квентина Тарантино «Убить Билла».

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